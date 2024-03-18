Москва, 18 марта, 2024, 21:06 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 18 марта напомнил, комментируя возможность переговоров с США по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений, что глава государства Владимир Путин уже заявлял о готовности комплексного обсуждения вопросов безопасности.

Иван Шилов ИА Регнум

«Президент уже говорил о готовности обсуждать все вопросы, связанные с безопасностью, в комплексе», — заявил Песков «РИА Новости».

Так представитель Кремля прокомментировал заявление генсека ООН Антониу Гутерриша, что России и США нужно вернуться за стол переговоров для полного исполнения условий ДСНВ-3 и формирования нового соглашения, которое придёт на смену.

Ранее в тот же день Гутерриш на заседании Совбеза ООН призвал вернуться к переговорам по исполнению ДСНВ-3. В свою очередь в послании Федеральному собранию российский лидер Владимир Путин говорил, что Россия готова к диалогу с США по вопросам стратегической стабильности, но отмечал, что Москва в таком случае имеет дело с государством с правящими кругами, предпринимающими открытые враждебные действия. Поэтому он обозначил позицию: если США хотят обсуждать вопросы безопасности, необходимо делать это только в едином комплексе, включая аспекты, которые затрагивают национальные интересы России и влияют на её безопасность.

Как сообщало ИА Регнум, 21 февраля 2023 года Путин объявил о решении приостановить участие в ДСНВ в связи с тем, что Вашингтон пытается давить на Москву и обвинять её в несоблюдении соглашения. Позднее глава МИД Сергей Лавров заявлял, что для России договор продолжает действовать даже после её выхода из него.

В конце февраля 2024 года начальник Стратегического командования ВС США генерал Энтони Коттон отметил, что Соединённые Штаты хотели бы возвращения России к переговорам по стратегической стабильности. По его словам, США желают возвращения Китая и России к переговорам по контролю над вооружениями и стратегической стабильности, но не уверены в возможности такого сценария.