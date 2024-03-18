Москва, 18 марта, 2024, 21:01 — ИА Регнум. Специалисты Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) назвали исторически максимальным уровень поддержки Владимира Путина, который показали россияне на выборах президента страны. Об этом эксперты заявили 18 марта на круглом столе на тему «Выборы президента 2024: о чём говорят результаты».

Максим Скопцов / РИА Новости

Как заявил модератор круглого стола, управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев, в современной истории России ещё не было таких показателей, как явка в 77,44% и поддержка свыше 87% проголосовавших. Алиев назвал эти данные важнейшим подтверждением всенародной поддержки курса президента.

По словам гендиректора ВЦИОМ Валерия Фёдорова, соцпрогнозы и электоральные расчёты указывали, что стоит ожидать высоких результатов, и кандидаты в итоге расположились в порядке, который был предсказан.

«Есть отклонения по явке — мы ожидали 71%. По результату Путина тоже ожидали результат немного меньше фактического. В результате выборов родилась новая политическая реальность. Основные факторы, которые привели к таким результатам: донбасский консенсус, патриотический подъём, запрос на развитие и образ будущего, эмоциональный подъём. Важен и фактор выдающейся лидерской позиции — люди, выбирая кандидата, обращают внимание, прежде всего, на то, насколько человек подходит на должность руководителя страны. Тот результат, который Владимир Путин получил — это президентское супербольшинство», — добавил Фёдоров.

Эксперты отметили, что в ходе кампании произошло возрождение традиции семейного голосования, многие приходили на участки вместе с родственниками. Беспрецедентная явка на выборах подтверждает абсолютную консолидацию российского общества вокруг безусловного лидера, отметил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, по мнению которого, несмотря на конкурентность выборов, альтернативы для большинства избирателей не было. Чеснаков отметил, что такой уровень участия впервые за историю России на открытых прямых выборах главы государства и в первую очередь имели значение идеологические настроения.

Характерна кампания Владимира Путина и по высокому эмоциональному уровню, где основными стали эмоции гордости, уверенности и надежды, подчеркнул замгендиректора Консалтинговой группы «Полилог» Никита Сетов. Он привёл несколько конкретных примеров, среди которых — выставка-форум «Россия» на ВДНХ, Всемирный фестиваль молодёжи в «Сириусе», первый международный мультиспортивный турнир «Игры Будущего» в Казани и Год семьи, форум «Родные-Любимые», проекты «Всей семьей» и «Это у нас семейное».

Продолжая тему исторического максимума, политолог и первый замглавы комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов подчеркнул, что нельзя не отметить результаты в Москве, показавшие рекордную явку и беспрецедентную поддержку Путина. И, если судьба первого места сомнений не вызывала, то интрига вокруг второй позиции сохранялась, и в итоге результаты отчётливо дали понять, что КПРФ перестала быть второй политической силой страны. Об этом рассказал президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

«Партия «Новые люди» встала в один ряд с более опытными политическими игроками, у партии очень позитивные перспективы. Вторая позиция коммунистов поставлена под очень большое сомнение, нынешний результат — своего рода антирекорд за время ее существования. Слуцкий с трудом прошёл стресс-тест как новый лидер ЛДПР, с другой стороны, партия сохранилась, подтвердила право на государственное финансирование», — оценил он.

Выборы прошли спокойно, в ходе кампании не было скандалов, дискредитирующих материалов среди кандидатов, а попытки вмешательств извне провалились и дали обратный эффект, сплотив общество, считает доцент Финансового университета при правительстве, директор Центра политического анализа и член Общественной палаты Москвы Павел Данилин. По его мнению, насколько чистой избирательная кампания была внутри нашей страны, настолько грязной она была среди представителей недружественных стран.

«Они предпринимали действия по подрыву стабильности в стране, подрыву доверия народа к власти, созданию угрозы потери суверенитета и делигитимации избирательной системы. Но все подобные действия не дали никакого результата, несмотря на запугивание граждан, несмотря на ракетные удары и удары БПЛА, люди пошли на выборы и сказали «нет» провокациям. Люди, приходя на избирательный участок, показали, что любое давление на Россию и попытки сорвать наши выборы приведут лишь к одному — к народному единству»,— подчеркнул он.

В завершение дискуссии эксперты отметили, что высокий результат выборов рождает у граждан чувство гордости, что все вместе реализовали своё право.

Как сообщало ИА Регнум, голосование на президентских выборах проходило с 15 по 17 марта, вместе с Путиным на пост баллотировались зарегистрированные Центризбиркомом кандидаты Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков («Новые люди»). По итогам обработки 100% протоколов, Путин одержал победу с результатом 87,28%, Харитонова поддержали 4,31% избирателей, Даванкова — 3,85%, Слуцкого — 3,20%.

Явка на выборах составила 77,44% и стала рекордной в новейшей истории страны. Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что в ходе выборов не зафиксировали жалоб и нарушений, требующих разбора комиссией, наблюдатели от Содружества независимых государств также не выявили нарушений, выборы, по их словам, прошли в соответствии с конституцией, избирательным законодательством, открыто и конкурентно.