Москва, 18 марта, 2024, 20:44 — ИА Регнум. Небывалый патриотический подъём, вызванный в первую очередь ясным образом будущего, стал решающим фактором активности россиян на выборах президента страны 15–17 марта и предопределили выбор людей. А отвратительные попытки извне запугать россиян, сделав податливыми перед агрессивным давлением, вызвали эффект, обратный тому, которого ожидали антироссийские силы. Произошло сплочение общества.

Сергей Бобылев/ РИА Новости

Такими оценками итогов президентских выборов 2024 года, на которых безоговорочную победу одержал действующий глава государства Владимир Путин, поделились эксперты, опрошенные 18 марта корреспондентом ИА Регнум.

Первый заместитель председателя Координационного совета по общественному контролю за голосованием Общественной палаты России, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич, рассуждая о масштабе доверия, которое выразили действующему главе государства избиратели, в первую очередь указал на небывалый патриотический подъём в стране.

«Разнузданная антироссийская риторика в западных СМИ, общее давление Запада, бесконечные санкции и террор, развязанный против новых регионов и приграничных областей, привели к результату, противоположному тому, которого ожидали на Западе. Они в очередной раз просчитались. Люди сплотились вокруг фигуры национального лидера и проголосовали за нашу победу», — отметил эксперт.

Консолидация, по признанию Малькевича, особенно видна в новых регионах, где он находился в ходе прошедшей избирательной кампании.

«Своими глазами видел досрочное голосование, видел первые два дня голосования. Эти очереди людей на участках, их настрой. Поэтому меня в принципе не удивили ни явка, ни результат наших новых регионов. Но мы также видим, что в той же Белгородской области и явка, и процент голосования за Владимира Владимировича колоссальный. И это как раз говорит о небывалом росте патриотических настроений, о сплочении общества», — указал Малькевич.

Доцент Финансового университета при Правительстве России, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин согласился, что итоги выборов перечеркнули ставку внешних сил на попытки повлиять на результаты волеизъявления граждан страны.

«Они рассчитывали на себя, оценивали по своим параметрам. Если бы действительно закрывались избирательные участки, если бы проводилась эвакуация, то последовало бы недовольство властью. Это было бы серьёзным ударом по системе, не было бы такой консолидации. И западные заказчики, просчитав это, заставили украинских исполнителей делать всё это, хотя те как раз прекрасно понимали, что это не приведёт к эффекту, нужному хозяевам. Для исполнителей это просто возможность с разрешения хозяев «поубивать русских». Для бандеровской нечисти это самое дорогое», — прокомментировал эксперт.

А политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной Палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов, обратил внимание, что действующий глава государства получил подавляющее большинство голосов на фоне беспрецедентной явки избирателей. Такой всплеск активности, по мнению эксперта, вызван несколькими важными факторами.

«Первый и основной — это консолидация, сплочение «вокруг флага», как выражаются социологи. То есть вокруг лидера. И это поддержка того образа будущего, который он предложил в послании к Федеральному собранию. Понятно, это затрагивает все категории избирателей и указывает, как будет развиваться страна. Это содержательные предложения. И когда мы с вами понимаем, куда будет направлено развитие страны, какое будущее ожидает нас и наших детей, мы можем выразить своё к этому отношение. Вот люди и выразили», — констатировал эксперт.

Также Асафов указал на явный рост доверия россиян, наделённых правом голоса, к отечественной избирательной системе. В том числе — к расширенным возможностям для голосования.

«Это и многодневное голосование, и дистанционное электронное голосование, и широкое общественное наблюдение. А дистанционное и многодневное голосование применяются на выборах главы государства впервые в мире. Конечно, люди понимают, как это устроено, как защищено, как это проходит. То есть доступность, прозрачность и удобство. И, конечно, честность. Мы видим, что фактически возрождается старая — а может быть, рождается новая — традиция семейного голосования, когда люди идут на участки с детьми и родителями. Младшие помогают старшим разобраться в дистанционном электронном голосовании. Собственно, передача такого гражданского поведения — это важный для страны исторический момент в условиях серьезных внешних угроз и давления», — прокомментировал эксперт.

Явка на выборах президента России в 2024 году составила 77,44% и стала рекордной в новейшей истории страны, заявила 18 марта председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Такой рекорд на прошедших 15–17 марта выборах связан с драматическими событиями, которые переживает страна. Об этом сказал действующий глава государства.

По итогам подсчёта 100% избирательных протоколов Владимир Путин одержал победу на выборах президента России, набрав 87,28%.

В свою очередь, российский премьер-министр Михаил Мишустин назвал эту победу закономерной. Он отметил, что люди верят президенту, поскольку видят результаты его усилий по улучшению жизни граждан, развитию страны, социальной сферы.

В выборах президента, помимо Путина, приняли участие кандидаты Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков («Новые люди»). Харитонов набрал 4,31% голосов избирателей, Даванков — 3,85%, Слуцкий — 3,20%.

С победой на выборах уже в первые часы после объявления их итогов Путина поздравили лидеры многих государств. Отказалось прислать поздравления правительство Германии.