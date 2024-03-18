Москва, 18 марта, 2024, 20:33 — ИА Регнум. России пока предлагают вести диалог только на условиях США, заявили 18 марта в Министерстве иностранных дел.

Иван Шилов ИА Регнум

«России пока предлагается вести диалог исключительно на условиях США и только по тем вопросам, которые интересуют Вашингтон», — заявили «РИА Новости» в ведомстве.

Дипломаты назвали упражнениями в лицемерии и демагогии предложения США приступить к дискуссии по контролю над вооружениями с Россией. Там добавили, что позиция России остаётся неизменной, Москва готова обсуждать вопросы безопасности и стабильности только в едином комплексе.

Как отметили в министерстве, Россия на отказ Запада от диалога и усиление сети военных баз у российских границ продолжит создавать огневой кулак и успешно выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

Ранее, 18 марта, американский постпред в ООН сообщил, что США желают без предварительных условий вступить в двусторонние дискуссии по контролю над вооружениями с Россией и Китаем.

Во время одной из онлайн-конференций в декабре 2023 года бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что трудность в отношениях Москвы и Вашингтона заключается в отсутствии диалога. Политик обратил внимание на то, что самая большая проблема состоит в том, что диалога у США с Россией вообще нет.

Заместитель главы МИД Сергей Рябков заявил в ноябре 2023 года, что отношения с американскими партнёрами находятся в плачевном состоянии. Он подчеркнул, что в такой ситуации не следует вести диалог о контроле над вооружениями.