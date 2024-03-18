Москва, 18 марта, 2024, 20:05 — ИА Регнум. В Москве простились с народным артистом РСФСР Александром Ширвиндтом. Гражданская панихида прошла в Московском театре сатиры 18 марта.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В последний путь артиста пришли проводить спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, художественный руководитель театра Сергей Газаров, а также актёры Владимир Машков и Геннадий Хазанов. Также на церемонии присутствовали Владимир Винокур, Константин Райкин, Игорь Костолевский, Вера Алентова, Никас Сафронов, Константин Эрнст, Игорь Крутой.

Швыдкой назвал смерть Ширвиндта невосполнимой утратой не только для искусства, но и для всех.

«Он был актером, режиссером, писателем, руководителем театра, но главное, что всё вместе составляло какое-то совершенно феноменальное явление, имя которому Ширвиндт», — подчеркнул Швыдкой, слова которого приводит газета «Известия».

После панихиды гроб вынесли из Театра сатиры под оглушительные аплодисменты и крики «Браво!».

За два часа до начала церемонии у театра выстроилась большая очередь. Приехал катафалк, привезли венки. Венок прислал и президент России Владимир Путин. Гроб установили на сцене Театра сатиры. На экране транслировались кадры из спектаклей, выступлений и интервью Ширвиндта.

Как сообщало ИА Регнум, Александр Ширвиндт скончался 15 марта на 90-м году жизни. Причина смерти не называлась.

Путин выразил соболезнования родным и близким Ширвиндта. Глава государства назвал артиста выдающимся актёром и режиссёром, умным, ярким и обаятельным человеком, легендой отечественного театра и кино.

Соболезнования близким скончавшегося артиста выразили также заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин, коллективы российских театров.

Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище.

Ширвиндт родился в 1934 году в Москве. В 1956 году он окончил Московское театральное училище имени Щукина, годом позже его приняли в труппу Театра имени Ленинского комсомола и зачислили в штат «Мосфильма», позднее перешёл на работу в Московский драматический театр на Малой Бронной.

Художественным руководителем Театра сатиры Ширвиндт стал в 2000 году. Этот пост он покинул в 2021 году, связав это решение с возрастом — в тот момент артисту было 87 лет. Кроме того, на протяжении многих лет он преподавал в училище имени Щукина. Ширвиндт также известен работами в кино — в частности, он сыграл в таких фильмах, как «Ирония судьбы», «12 стульев», «Трое в лодке, не считая собаки» и множестве других.