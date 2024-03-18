Москва, 18 марта, 2024, 19:48 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин после встречи с претендентами на пост главы государства на выборах пригласил своих соперников вместе прийти на концерт на Красной площади, посвящённый десятилетию воссоединения Крыма с Россией, потому что у них одна Родина. Глава государства пояснил, что это стало для них неожиданностью.

Павел Бедняков / РИА Новости Владимир Путин

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«Дорогие друзья, только что я встречался с коллегами, которые прошли свой путь в президентской кампании. Они все здесь, я пригласил их. Это неожиданно для них, пригласил их прийти к вам на сегодняшнее праздничное мероприятие», ― сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что у всех кандидатов в президенты разные подходы к достижению общенациональных целей, но одна Родина.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта президент Владимир Путин прибыл на праздничный концерт на Красной площади, посвящённый десятилетию воссоединения Крыма с Россией.

В обращении к россиянам глава государства отметил, что Крым не только стратегически важная территория, но это прежде всего люди, которые никогда не разделяли себя с Россией. При этом Путин указал, что путь домой для Крыма оказался менее трагичным, чем у Донбасса и Новороссии, но теперь Россия будет идти дальше вместе с новыми регионами, рука об руку.

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Праздничный концерт открыла певица Полина Гагарина. Артистка вышла на сцену и исполнила песню «Солнце взойдёт». Ведущими концерта «Россия. Крым. Севастополь» стали телеведущие первого канала Юлия Барановская и Руслан Осташко.

На встрече с другими кандидатами в президенты ― Владиславом Даванковым («Новые люди»), Леонидом Слуцким (ЛДПР) и Николаем Харитоновым (КПРФ) ―18 марта российский лидер предложил им продолжать совместную работу по развитию страны. Он отметил, что все прошли свой путь во время завершившейся избирательной кампании, но каждый действует, исходя из интересов России.

Крым стал частью России в 2014 году. После прошедшего 16 марта на полуострове референдума, на котором более 96% избирателей на полуострове выступили за воссоединение с Россией, в Георгиевском зале Кремля 18 марта 2014 года подписали договор о включении Крыма и Севастополя в состав страны.

Явка на выборах президента страны, которые прошли 15–17 марта, стала рекордной и составила 77,44%. По итогам обработки 100% протоколов Владимир Путин одержал победу с результатом 87,28%. При этом, по данным ЦИК, Путин набрал подавляющее количество голосов среди имеющих право голоса на выборах ― за него проголосовали порядка 76 млн россиян.