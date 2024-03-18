Рига, 18 марта, 2024, 19:11 — ИА Регнум. Латышский певец Рудис выразил недоумение уровнем русофобии соотечественников, с которым столкнулся в комментариях к своим песням. Артист задался вопросом, почему «латыш латыша ненавидит».

Иван Шилов ИА Регнум

Рудис опубликовал видеообращение, в котором рассказал, какие комментарии оставляют пользователи под его постами в соцсети. Как оказалось, гораздо больше одобрения он встретил со стороны россиян, чем со стороны латышей.

«Читаю комментарии на русском, люди пишут: «Рудис! Ты — просто супер! Ты — классный, так душевно поёшь!», даже если я пою на латышском. Читаю на латышском комментарии: «Рудис! Ты — предатель! Ты — никто!». И вот сижу и думаю, где проблема? Почему латыш латыша ненавидит, а русские латышей любят?» — сказал музыкант.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года партия «Русский союз Латвии» подвела итоги работы 13-го созыва латвийского парламента, заявив, что он войдёт в историю как наиболее русофобский, так как в период его работы создали законодательную базу для сноса памятника освободителям в Риге и других памятников героям и жертвам Второй мировой войны. Парламент также принял в окончательном чтении поправки, полностью ликвидирующие образование на языках нацменьшинств.

В декабре глава управления по делам гражданства и миграции страны Майра Розе сообщила о планах выслать из Латвии более тысячи россиян, не подавших документы на вид на жительство или не сдавших экзамен по латышскому языку. Президент страны Эдгарс Ринкевичс сообщал о прекращении выдачи россиянам виз всех типов, в том числе гуманитарных.

В свою очередь, президент России Владимир Путин на встрече с членами СПЧ напомнил о большой доле русскоязычного населения в Латвии и отметил: если латвийские власти продолжат обращаться по-свински с населением, которое хочет там жить, скоро эти власти могут столкнуться с ответным аналогичным отношением.