Москва, 18 марта, 2024, 19:15 — ИА Регнум. Певица Полина Гагарина открыла праздничный концерт на Красной площади в честь десятой годовщины вхождения Крыма в состав России.

Максим Богодвид/ РИА Новости

Артистка вышла на сцену и исполнила песню «Солнце взойдет». При этом 8 марта она заявляла, что намерена приостановить концертную деятельность.

Ведущими концерта «Россия. Крым. Севастополь» стали телеведущие Первого канала Юлия Барановская и Руслан Осташко.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта в Государственном академическом музыкальном театре Республики Крым состоялся праздничный концерт, посвящённый девятой годовщине воссоединения полуострова с Россией.

С приветственным словом к присутствующим обратился глава региона Сергей Аксёнов. Он отметил, что в дни Крымской весны жители вспоминают события 2014 года.

Крым стал частью России в 2014 году. После прошедшего 16 марта на полуострове референдума, на котором более 96% избирателей на полуострове выступили за воссоединение с Россией, в Георгиевском зале Кремля 18 марта 2014 года подписали договор о включении Крыма и Севастополя в состав страны.

Президент России Владимир Путин 16 марта этого года позвонил ряду действующих и бывших руководителей Крыма и поздравил их с 10-летием воссоединения республики с Россией. В частности, российский лидер позвонил главе республики Сергею Аксёнову, спикеру парламента Крыма Владимиру Константинову, бывшему мэру Севастополя Алексею Чалому и экс-полпреду президента в Крымском федеральном округе Олегу Белавенцеву.

В тот же день в своём видеообращении по случаю референдума о воссоединении Крыма с Россией министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что вопрос о принадлежности Крыма и Севастополя закрыт и полуостров, согласно воле его жителей, является неотъемлемой частью России.