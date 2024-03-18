Москва, 18 марта, 2024, 18:49 — ИА Регнум. Для развития России необходимо создать налоговую систему, которая будет стабильной не менее шести лет, заявил Владимир Путин 18 марта на встрече с другими кандидатами, баллотировавшимися на пост главы государства.

Максим Коротченко/ТАСС

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3875082" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Российский лидер встретился в Кремле с кандидатами в президенты Владиславом Даванковым («Новые люди»), Леонидом Слуцким (ЛДПР) и Николаем Харитоновым (КПРФ). Они обсудили совместную работу по развитию страны.

«Это касается предложений по изменению в налоговой системе. Здесь нужно быть очень аккуратными. Нам нужно создать такую систему, какую бы мы не меняли, она должна быть стабильной на протяжении как минимум шести лет», — сказал Путин.

Он напомнил, что КПРФ постоянно выступала за то, чтобы сделать налоговую систему справедливой, и было много споров. Теперь к этому вопросу подошли, отметил президент.

Как сообщало ИА Регнум, Путин во время послания Федеральному собранию 29 февраля заявил о необходимости модернизировать налоговую систему, а затем зафиксировать её основные параметры до 2030 года. Он попросил депутатов Госдумы и членов правительства подготовить предложения по этому вопросу. Президент отметил, что подобный подход позволит создать предсказуемые условия для реализации долгосрочных инвестиционных проектов.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков 14 марта предположил, что в новой системе повысят ставку подоходного налога до 17% для тех, чей годовой доход будет превышать 10 млн рублей. Он также рассчитывает, что для лиц с доходом свыше 20 млн рублей в год введут налоговую ставку 20%.