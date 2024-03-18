Москва, 18 марта, 2024, 18:42 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин рассказал на встрече с кандидатами, баллотировавшимися на выборах президента России, как, будучи студентом, получал повышенную стипендию в размере 40 советских рублей.

Кадр из видео Владимир Путин

На встрече кандидат от КПРФ Николай Харитонов рассказал Путину, как во время предвыборной кампании встречался со студентами на Дальнем Востоке, где девушка сообщила о стипендии 1700 рублей. На это политик ответил, что в его студенчестве стипендия была 33 рубля 50 копеек, ещё за спорт получал талоны и ребятам помогал, кормил.

«У меня была 40, повышенная», — заявил Путин.

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Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. По итогам обработки 100% протоколов Путин одержал победу с результатом 87,28%. При рекордной явке в 77,44% за Путина проголосовали порядка 76 млн россиян. Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, итоговые результаты Путина уникальны и отражают высочайший уровень поддержки кандидата населением страны.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 17 марта поручил до 1 июня разработать стипендию в 30 тыс. рублей для студентов, осваивающих образовательные программы высшего образования, соответствующие приоритетам Стратегии научно-технологического развития страны. Выплата будет установлена взамен некоторых других президентских стипендий.

На встрече со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта 25 января Путин заявил, что правительство решает вопрос об увеличении стипендий и теперь правительственная стипендия будет составлять порядка 20 тыс. рублей.