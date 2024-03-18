Москва, 18 марта, 2024, 18:24 — ИА Регнум. В Центробанке опасаются давления масштабной льготной ипотеки на инфляцию, заявил Владимир Путин 18 марта на встрече с кандидатами в президенты России 18 марта.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Лидирующий на выборах Путин отметил, что в теме ипотеки есть, о чём говорить подробнее, но ресурсы найти можно.

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«Здесь просто нужно быть очень аккуратными, потому что наши службы, в том числе Центробанк, которые занимаются работой над необходимостью удержания на нужном уровне макроэкономических показателей, опасаются, что эта огромная ипотека, которую мы раскручиваем и делаем, что она немножко давит на инфляцию», — заявил он.

Как сообщало ИА Регнум, 1 марта ЦБ озвучил инициативу изменений в правила выдачи ипотеки с господдержкой во избежание рисков для граждан. В частности, при покупке строящегося жилья, предупредили в Центробанке, кредитные учреждения совместно с застройщиками предложат покупателям разместить часть средств за квартиру не на эскроу-счёте, а на аккредитиве, который не подпадает под страхование.

В тот же день стало известно, что ЦБ ужесточил для банков условия выдачи ипотеки лицам с незакрытыми кредитами, тем самым повысив надбавки к коэффициентам риска по ипотеке, чтобы ограничить риски закредитованности россиян.

Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что семейную ипотеку продлят до 2030 года и на тот же срок продлят выплаты на погашение ипотеки при рождении третьего ребёнка. Особое внимание он поручил уделить семьям с детьми до шести лет включительно. Также участники специальной военной операции смогут получать в некоторых регионах ипотеку по льготной ставке 2%.