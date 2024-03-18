Видное, Московская область, 18 марта, 2024, 18:43 — ИА Регнум. Врачи больницы в городе Видном в Московской области провели успешную операцию по удалению редкой врождённой патологии — рудимента жаберной дуги у четырёхлетнего мальчика. Об этом 18 марта сообщила пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.

Global Look Press/Oliver Berg/dpa

Заведующая отделением детской хирургии Виктория Жиронкина сообщила, что такую патологию можно вылечить только с помощью хирургического вмешательства. Операция длилась несколько часов, медики успешно удалили рудимент.

Жиронкина рассказала, что жаберные щели, возникающие у эмбрионов человека, со временем зарастают, но иногда этого не происходит, тогда образуется жаберный свищ — канал. Если он замыкается, то возникает киста.

«В стенках врожденных кист шеи могут выявляться мышечные волокна, частицы хряща, части слизистых желез и крайне редко — рудимент жаберной дуги в виде кости. И вот такой редкий случай нам встретился в нашей практике», — объяснила завотделением.

В пресс-службе отметили, что ребёнок после операции чувствует себя хорошо, его выписали из больницы.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года врачи в медицинском центре Лангона при Нью-Йоркском университете в США впервые в мире провели пересадку человеку целого глаза.

В августе прошлого года врачи больницы в Белгородской области провели одновременно две сложные медицинские операции, чтобы спасти пациента от инфаркта. Ему срочно потребовалось провести аортокоронарное шунтирование и каротидную эндартерэктомию — очищение сонной артерии от тромба, чтобы избежать закупорки.