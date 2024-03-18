Вашингтон, 18 марта, 2024, 18:15 — ИА Регнум. США начали менять курс в отношении Украины, что грозит ей полнейшим крахом, заявил 18 марта бывший американский морпех-разведчик Скотт Риттер. По его словам, к «перезагрузке» привело нежелание конгресса утверждать законопроект, предусматривающий выделение средств Киеву.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Риттер отметил, что одно из главных лиц американо-украинских отношений, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, ушла в отставку. Это, по его мнению, указало на то, что пришедший на замену дипломат Джон Басс попытается найти выход из украинского конфликта.

«Маловероятно, что пакет финансирования для Украины будет принят, и ситуация будет только ухудшаться. Администрация президента вряд ли захочет, чтобы её преследовала неудачная политика в отношении Украины на ноябрьских выборах», — подытожил Риттер в статье для портала Energy Intelligence.

Комментируя отставку Нуланд, он связал это с её разногласиями с основным политическим курсом Белого дома. По мнению Риттера, она ушла в отставку, так как её убеждения противоречат актуальной американской повестке, а риторика, которую она себе позволяла, не соответствовала потребностям США в отношениях с Россией.

Как сообщало ИА Регнум, Риттер предположил, что у киевского режима пока есть возможность сохранить территории, но продолжение конфликта угрожает сдачей России нескольких городов, в том числе Одессы и Харькова. По мнению экс-разведчика, Украина не может победить, и об этом знают все, включая и её саму, и Запад, и Россию.

В то же время официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что Россия откажется от участия в швейцарском саммите по Украине, даже если получит официальное приглашение. По словам дипломата, проведение форума в предлагаемом формате бессмысленно, поскольку будет выглядеть как продвижение ультимативной «формулы Зеленского», а Швейцария не может служить площадкой для миротворческого саммита, так как утратила необходимый нейтральный статус, открыто заняв проукраинскую позицию.