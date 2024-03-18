Москва, 18 марта, 2024, 18:05 — ИА Регнум. Российский лидер Владимир Путин предложил другим кандидатам в президенты продолжать совместную работу по развитию страны. Об этом глава государства заявил 18 марта на встрече с ними.

кадр из видео Владимир Путин

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Он встретился с кандидатами на выборах Владиславом Даванковым («Новые люди»), Леонидом Слуцким (ЛДПР) и Николаем Харитоновым (КПРФ). Президент отметил, что все прошли свой путь во время завершившейся избирательной кампании, но каждый действует, исходя из интересов России.

«Я знаю и, конечно, всегда исхожу из того, что у каждого человека, тем более у представителей парламентских фракций, свой взгляд на то, что и как мы должны делать для того, чтобы добиваться общих целей национального развития», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что избирательная кампания прошла цивилизованно и в рамках законодательства. Он надеется на сохранение такого конструктивного подхода.

Центральная избирательная комиссия России 18 марта, после подсчёта 100% протоколов, объявила, что на президентских выборах победил Путин, набрав 87,28% голосов. За Харитонова проголосовали 4,31% избирателей, за Даванкова — 3,85% за Слуцкого — 3,20%.

Председатель ЦИК Элла Памфилова 18 марта назвала рекордной явку на выборах, которая составила 77,44%. Как заявила Памфилова, во время выборов президента не зафиксировали жалоб и нарушений, требующих разбора комиссии.

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал закономерной победу Путина. Глава правительства отметил, что население страны видит, как глава государства работает на развитие страны и на улучшение жизни граждан.