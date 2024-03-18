Касабланка, Марокко, 18 марта, 2024, 18:31 — ИА Регнум. У летевшего из Марокко в Бельгию пассажирского самолёта бюджетной авиакомпании Air Arabia отказал двигатель в небе. Об этом 17 марта сообщил портал AeroInside.

ТАСС/IMAGO/Panama Pictures

Уточняется, что инцидент произошёл 16 марта, когда командир экипажа самолёта сообщил об отказе одного из двух двигателей авиалайнера.

В результате экипаж принял решение о вынужденной посадке в аэропорту Касабланки, которое прошло благополучно, никто из пассажиров не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, 15 марта стало известно, что выполняющий рейс Москва — Санкт-Петербург пассажирский самолёт запросил аварийную посадку в столичном аэропорту. Отмечалось, что экипаж сообщил о срабатывании датчика неисправности двигателя и принял решение вернуться в столицу.

Позднее в этот же день лайнер SSJ-100 с отказавшим двигателем благополучно сел в московском аэропорту Шереметьево. По данным пресс-службы воздушной гавани, это произошло в 11:27 мск.