Москва, 18 марта, 2024, 17:25 — ИА Регнум. Вооружённые силы России с помощью дрона нанесли удар по украинской диверсионно-разведывательной группе, планировавшей выдвинуться к границе страны. Потери ВСУ составили до восьми человек, сообщило 18 марта Министерство обороны.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Оператором российского FPV-дрона был нанесён удар по ДРГ в момент погрузки личного состава на бронетехнику. Потери противника составили до восьми человек убитыми и ранеными», — уточнили в министерстве.

Сообщается, что украинских диверсантов выявила российская войсковая группировка прикрытия государственной границы возле населённого пункта Лукашовка. Они готовились погрузиться на БМП, чтобы потом отправиться в сторону границы России для совершения провокаций.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков ранее 18 марта сообщил, что за последние сутки российские войска нанесли удары по скоплениям сил двух бригад ВСУ и украинского террористического формирования РДК (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сумской и Харьковской областях. Он уточнил, что ВС России пресекли попытки украинских ДРГ проникнуть на российскую территорию через государственную границу.

Президент России Владимир Путин 18 марта заявил, что для обеспечения безопасности территории страны необходимо создать на Украине санитарную зону, через которую будет сложно наносить удары. Он отметил, что это нужно делать с учётом иностранных вооружений, которые есть у ВСУ.