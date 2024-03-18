Москва, 18 марта, 2024, 17:56 — ИА Регнум. С 2019 года воспитанники Центра астрономического и космического образования открыли 65 сверхновых и 113 переменных. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Мэр Москвы Сергей Собянин

Центр астрономического и космического образования расположен в Московском дворце пионеров. В прошлом году юные горожане смогли там обнаружить несколько принципов и сверхновых небесных тел, отметил мэр.

Он добавил, что ученица девятого класса Софья Бродская увидела два объекта в каталоге телескопа. Семиклассник Леонид Коньков обнаружил один в созвездии Гидры. Девятиклассница Лиана Дружинина также увидела звезду на снимках Паломарского атласа неба.

Центр основан в 1962 году. Сейчас там занимаются более 1,5 тысячи воспитанников от 5 до 18 лет. Для них действуют порядка 50 познавательных программ в области астрономии, космонавтики и геофизики, напомнил мэр.

Фестиваль «Первые в космосе» пройдёт в центре 22 марта. Мероприятие будет посвящено юбилею Юрия Гагарина. Гостей ждут мастер-классы, встречи с космонавтами и учёными. На них дети узнают много нового о звёздах и вселенной, подытожил Собянин.

Как передавало ИА Регнум, за последние четыре года в рамках проекта «Молодежь Москвы» реализовали 2,5 тысячи творческих и профессиональных идей. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин.

Для молодых горожан создали экосистему, помогающую находить призвание. В ней представили разные виды деятельности: волонтёрство, медиасфера, IT-образование, уличное искусство и другое, отметил мэр.

Собянин подчеркнул, что в рамках проекта «Молодёжь Москвы» регулярно проводятся различные конкурсы, для участников действуют различные платформы и площадки.