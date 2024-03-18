Тбилиси, 18 марта, 2024, 17:29 — ИА Регнум. НАТО помогает наносить ущерб военному флоту России в акватории Чёрного моря, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 18 марта после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе в Тбилиси.

Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ / РИА Новости

Глава блока заявил, что ситуация в Чёрном море важна и для Грузии, и для НАТО. По его словам, якобы удалось добиться ограничения навигации России.

«При нашей поддержке наносится ущерб большому флоту России на Чёрном море», — сказал Столтенберг.

Как сообщало ИА Регнум, генсек НАТО 14 марта заявил, что ВСУ при нанесении ударов по кораблям Черноморского флота в течение последних двух лет использовали ракеты SCALP и Storm Shadow, которые поставляли Киеву страны альянса. Он также призвал нарастить поставки ракет на Украину.

Министр обороны России Сергей Шойгу 17 марта, находясь на командном пункте Черноморского флота, поручил проводить тренировки по отражению воздушных ударов, а также атак морских дронов. Он подчеркнул, что это нужно проводить в том числе в ночное время.

Глава Минобороны также распорядился установить на корабли дополнительные крупнокалиберные пулемётные стрелковые комплексы, чтобы уничтожать приближающиеся беспилотники ВСУ.