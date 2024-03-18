Анкара, 18 марта, 2024, 17:12 — ИА Регнум. Переизбрание Владимира Путина на пост президента России — это успех не только для него и российского народа, но и для всех, кто борется с гегемонией США, заявил 18 марта «РИА Новости» председатель турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек.

Михаил Климентьев / РИА Новости Владимир Путин

«Это успех в том числе турецкого народа, да и всего человечества в целом. Потому что уважаемый господин Путин и российский народ борются на передовой с американским империализмом и атлантической системой», — сказал он.

Перинчек подчеркнул, что эта борьба определит будущее человечества, и заявил, что Турция находится на одном фронте с Россией. Победа Путина на выборах является поводом для радости тех, кто выступает против американской гегемонии, добавил турецкий политик.

Лидер партии также заявил, что избиратели в Турции требуют от властей не поддерживать антироссийские санкции. Он подчеркнул, что открытые экономические отношения с Россией — это возможность для турецких жителей зарабатывать на продаже сельхозпродукции.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года Путин заявил, что модель глобализма уходит и на смену ей приходит многополярная модель. Он назвал такие изменения необратимыми. Глава государства добавил, что Москва выступает за демократическую модель развития мировой экономики, когда действует честная конкуренция для всех.

Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. По информации ЦИК, после подсчёта 100% протоколов голосования Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Николай Харитонов получил 4,31% избирателей, Владислав Даванков — 3,85%, Леонид Слуцкий — 3,20%.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что явка на выборах была рекордной и составила 77,44%.

ЦИК намерен объявить официальные результаты выборов президента 21 марта. Памфилова пояснила, что это время требуется, чтобы окончательные результаты были корректными.