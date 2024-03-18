Тбилиси, 18 марта, 2024, 17:43 — ИА Регнум. Глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили 18 марта на встрече в Тбилиси вопрос интеграции республики в альянс. Об этом премьер-министр заявил на совместной с руководителем организации пресс-конференции.

Иван Шилов ИА Регнум

«Я рад, что сегодня мы ещё раз обсудили вопросы сотрудничества НАТО и Грузии, а также процесс нашей интеграции», — заявил Кобахидзе.

Он также выразил НАТО и лично генеральному секретарю благодарность за «поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии» и заявил, что альянс играет важную роль в развитии её оборонительных возможностей.

По словам Кобахидзе, Грузия — один из наиболее надёжных и преданных партнёров НАТО.

Грузия с 1992 года входит в Совет евроатлантического партнёрства. Через 12 лет, в 2004 году, Грузия согласовала с НАТО Индивидуальный план действий партнёрства (ИПАП). Ещё через два года парламент Грузии проголосовал за интеграцию страны в НАТО, но республику в альянс так и не приняли.

В августе 2008 года после нападения армии республики на Южную Осетию Россия провела операцию по принуждению Грузии к миру. Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии. На территории республик, которые Тбилиси всё ещё считает своей территорией, находятся российские военные, и вступление Грузии в НАТО означало бы для альянса военный конфликт с Россией.

Власти Грузии также стремятся добиться евроинтеграции республики. Официально страна в марте 2022 года подала заявку на вступление в Евросоюз. В конце прошлого года республика получила статус кандидата. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ЕС тем самым пытается досадить России.