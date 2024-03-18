Кисловодск, Ставропольский край, 18 марта, 2024, 17:15 — ИА Регнум. Мама девушки, которую жестоко избили подростки в Кисловодске, боится, что из-за возраста виновных просто отпустят. Светлана Ивановна опасается за жизнь дочери, несмотря на возбуждение уголовного дела и личный контроль дела главой СК Александром Бастрыкиным. Женщина заявила ИА Регнум, что подростки, избившие её дочь, захотят отомстить и сделают это ещё более жестоким образом.

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«Я сама врач. 30 лет у меня стаж. Моя девочка сегодня первый раз пошла в колледж. Она была вся избита, вся в синяках. Я ничего не буду говорить о банде, что напала на мою дочь. Им дадут условно, и я их очень боюсь. Всё, что я скажу сейчас, может стоить моей дочери жизни», — заявила Светлана Ивановна.

Женщина старается не напоминать дочери о произошедшем, хочет, чтобы девушка поскорее смогла забыть нападение. Светлана рассказала, что сейчас девочку поддерживают соседи и друзья, но она опасается, что за свидетельские показания в полиции нападавшие ей могут жестоко отомстить.

«Мой ребёнок побывал в аду. То, что она пережила, я представить не могу. Мне даже два следователя сказали, что эта банда устроила дочери настоящие пытки. Они копируют поведение японской банды Якудза. Те отрезали пальцы. Но они мстили своим врагам, а моя дочь стала врагом этой банды просто потому, что тихий хороший человек. И беззащитный. Я боюсь за неё и за себя. Моя дочь ни в чём не перешла им дорогу, за что они так с ней? Она ни в чём не виновата!» — возмутилась женщина.

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11 марта в Сети появилось видео, снятое подростками в заброшенном здании в Ставропольском крае. На кадрах несколько несовершеннолетних 13–14 лет издеваются над 18-летней девушкой. Оказалось, что пострадавшая давно подвергается нападкам со стороны других подростков, её обижают из-за внешности. На скандальном видео подростки угрожают девушке расправой и нанесением увечий, в том числе грозясь отрезать ей пальцы. Мучители избивали девушку, затем поставили свою жертву на колени и заставили извиняться. Зрители насчитали на видео порядка 70 ударов руками и ногами, которые нанесли пострадавшей. Кроме того, хулиганы изрезали куртку жертвы «розочкой» из горлышка стеклянной бутылки. Её крики и мольбы о помощи ни на минуту не остановили избивавших, они продолжили издеваться, сопровождая удары унижением и смехом. Запись вызвала бурю возмущения. В комментариях под видео знакомые пострадавшей девочки рассказали, что такая ситуация происходит уже не в первый раз, также из комментариев сотрудникам полиции стало известно об именах двух школьниц, которые участвовали в избиении — Амина и Сабина.

«Девочка безобидная, много её кто знает лично. И это явно не постановка. Была бы это постановка, опять же, сюда бы не выставили. И данные люди на этом видео не впервые над ней так издеваются», — написал один из знакомых с ситуацией.

«Избитая девочка живёт рядом с нами, она мухи не обидит и не может дать сдачи, над ней постоянно издеваются», — добавил ещё один комментатор.

По словам других знакомых девушки, в издевательствах участвовали, помимо девочек с видео, ещё как минимум двое мальчиков.

Очень быстро на видео нападения обратили внимание полиция и администрация Кисловодска.

«В ОМВД по Кисловодску появилась информация, что пять несовершеннолетних поставили девушку на колени и избили её. Наносили ей удары ногами и руками по различным частям тела, высказывали в её адрес угрозы, выражаясь при этом нецензурной бранью», — сообщил глава города Евгений Моисеев.

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В подразделении по делам несовершеннолетних отдела МВД России начали проверку по данному факту. Происшествием заинтересовалось и местное управление образования. Уже на следующий день на вопиющий случай отреагировала министр образования Ставропольского края Марина Смагина. Она сообщила, что специалисты минобразования совместно с управлением образования Кисловодска проводят проверку учебных учреждений, в которых обучаются все лица данного конфликта.

«Организована проверка школ города, в которых обучаются данные несовершеннолетние, с целью анализа воспитательной работы в учреждениях по вопросам профилактики деструктивного поведения обучающихся», — отчитался мэр Кисловодска.

12 марта информация дошла до главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Он поручил руководителю СУ СК России по Ставропольскому краю Игорю Иванову представить доклад о ходе проверки и расследования уголовного дела по факту побоев и угрозы убийством. Кроме того, в рамках проверки следственные органы должны будут оценить действия или бездействие органов профилактики. В случае обнаружения нарушений, должностные лица будупривлечены к уголовной ответственности по статье «Халатность» (293 УК РФ).

В случае с преступлениями несовершеннолетних ответственность несут не только педагоги, но и родители, и опекуны. Законных представителей подростков, которые занимались групповым избиением сверстницы, привлекли к административной ответственности по статье «Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних» (ст. 5.35 КоАП РФ). За это им грозит предупреждение или штраф до 500 рублей, если нарушение первое.

Вскоре после начала расследования стали всплывать подробности. Оказалось, что девушка, заснятая на видео 11 марта в заброшенном здании, далеко не единственная жертва банды подростков. 13 марта в Сети появилось ещё одно видео, на нём всё в том же полуразрушенном здании школьница бьёт мальчика по лицу. Позже к ней присоединяются остальные члены банды. Они толпой по очереди избивают юношу. Один из хулиганов бьёт мальчика головой об колено. Затем жертве угрожают ножом, после чего сбивают с ног и продолжают бить.

По данным Министерства образования, видео с избиением мальчика было записано 10 февраля. 14 марта появилось третье видео, на этот раз группа подростков занималась травлей девочки на детской площадке, не давая ей покинуть это место. Есть вероятность, что полиция в процессе расследования обнаружит новые эпизоды.

«Несовершеннолетним была дана рекомендация на время следственных действий находиться на домашнем обучении. Всем участникам конфликта оказана психологическая помощь», — сообщили в Минобре.

О результатах расследования будет доложено главе Следственного комитета.