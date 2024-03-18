Париж, 18 марта, 2024, 16:28 — ИА Регнум. В США нашли «доказательства» смены пола женой президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон (Тронье). Американская журналистка и телеведущая Кэндис Оуэнс рассказала, что три года собирала представленные обществу «факты».

Blondet Eliot/ABACA/TASS Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит

В них говорится, что в 1977 году трансгендер, называвший себя Вероник, дал интервью телевидению, и сравнение записи голоса с голосом Брижит Макрон доказало, что это один и тот же человек.

Помимо этого, по версии Оуэнс, супруга французского президента на самом деле — её родной брат Жан-Мишель Тронье, который занял место якобы пропавшей без вести в 1961 году сестры. О том, что с ней могло случиться, никто не объявлял, и примерно с 1984 года он использовал личность и даже получил свидетельство о рождении сестры, удостоверение личности и иные документы. Соответственно, как заявила журналистка, трое детей Брижит — дети Жан-Мишеля, он их отец, а матерью он якобы назвал себя с рождением последней младшей дочери Тифан как раз в 1984 году. Настоящей матерью детей является жена Жан-Мишеля Брижит Озьер, а первый брак «Брижит Макрон» в 1974 году не подтверждается документально, так как его зарегистрировали без проверки личности.

«Секрет хорошо хранится. Судя по всему, после января 1984 года Брижит, урожденная Озьер, жила в Круа или Лилле под другим именем. На данный момент у нас есть три её подписи, её свадебная фотография и её цитата на свадьбе 1980 года», — рассказала Оуэнс в своём подкасте.

Помимо прочего, она отметила, что такой уровень конспирации достигли благодаря знакомству Жан-Мишеля — брат его жены работал в некоей секретной службе. При всё этом, где находится настоящая мать детей, журналисты не выяснили. Ко всему прочему, любители теорий заговора отмечали, что английский король Карл III всегда, встречаясь с главами других государств, по этикету целовал руки первым леди, но в случае с Брижит Макрон — пожал.

Как сообщало ИА Регнум, Брижит Макрон старше супруга почти на 25 лет, он был одноклассником её дочери, они познакомились в 1993 году, когда Эммануэль посещал уроки литературы, которые вела Брижит. Тогда ещё будущий президент в возрасте 16 лет написал откровенный роман, который посвятил преподавательнице. За своего ученика она вышла замуж в 2007 году.

В 2022 году в Сети появилось видео авторства двух женщин, утверждавших, что супруга президента Франции якобы раньше была мужчиной по имени Жан-Мишель Тронье, который, по их заявлениям, сменил пол и стал женщиной. После этого Брижит Макрон, её дети и брат подали иск в суд, требуя компенсации за вмешательство в личную жизнь, но суд отклонил заявление, квалифицировав обстоятельства дела как публичную клевету.

Сам Макрон до последнего времени не комментировал тему смены пола, но в марте 2024 года, после окончания мероприятия, посвящённого Международному женскому дню, он назвал подобные утверждения неправдой. Ложную информацию и сфабрикованные сценарии французский лидер назвал самым худшим, что может быть, и отметил, что слухи о его супруге распускают трансгендеры и что это является не чем иным, как атаками женоненавистников, с которыми представителям слабого пола приходится мириться каждый день.