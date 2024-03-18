Симферополь, 18 марта, 2024, 16:26 — ИА Регнум. Готовившую поджог релейного шкафа на железной дороге гражданку России 1999 года рождения, задержанную в Крыму сотрудниками ФСБ, заключили под стражу. Об этом 18 марта сообщили в пресс-службе крымского управления ФСБ.

Кадр из видео

Уточняется, что Киевский районный суд Симферополя избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3875041" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> ФСБ задержала 24-летнюю гражданку РФ, готовившую теракт на железной дороге в Крыму

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта ФСБ распространила информацию о задержании в Крыму гражданки России, которая, сотрудничая со спецслужбами Украины, готовила теракт на Крымской железной дороге. Она собиралась поджечь релейный шкаф, чтобы сорвать график военных перевозок.

Сотрудники ФСБ не позволили этим планам осуществиться и задержали подозреваемую в Симферополе, изъяв у неё переписку с украинским куратором на тему планировавшегося поджога. Также у девушки нашли самодельные зажигательные устройства.

Против неё возбудили уголовное дело по статье о теракте (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ). Ведомство отметило, что документируется причастность подозреваемой к госизмене (ст. 275 УК России). Эта статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

ФСБ 16 марта опубликовала видео ночного задержания на железной дороге гражданина России, готовившего теракт на Транссибирской магистрали по заданию Киева. На допросе мужчина рассказал, что проходил обучение диверсионной деятельности в Киеве.