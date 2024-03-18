Ереван, 18 марта, 2024, 16:18 — ИА Регнум. Ереван предложит ряд мер по урегулированию вещания российских телеканалов на территории Армении, заявил 18 марта на брифинге министр высокотехнологической промышленности республики Мхитар Айрапетян.

Иван Шилов ИА Регнум

«В ближайшее время в Москве пройдут консультации, в ходе которых армянская сторона представит свои предложения по решению проблемы», — сказал он.

По словам Айрапетяна, новые меры предложат, чтобы исключить вмешательство во внутренние дела Армении и оскорбления её государственных символов и достоинства армянского народа. Он добавил, что консультации по этому вопросу проводили в декабре 2023 года, но ситуация с тех пор якобы не изменилась. По мнению министра, принятые ранее меры не работают.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре в Армении на месяц отозвали лицензию на вещание у компании «Тоспа», которая ретранслирует радио «Sputnik Армения». В Ереване заявили, что на радио якобы звучат высказывания, унижающие достоинство республики и армянского народа, а также распространяющие панику.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 2 марта 2024 года выразил сожаление, что Армения начала проводить политику, направленную на ухудшение отношений с Россией. Он назвал несоответствующими действительности обвинения Еревана, будто Москва бросила страну в беде.

Официальный представитель МИД Мария Захарова 16 марта заявила о рисках того, что западные страны затягивают Армению в антироссийский курс. Дипломат добавила, что Москва ведёт консультации с Ереваном по этому поводу, и армянская сторона согласилась с рядом доводов и приняла соответствующие меры.