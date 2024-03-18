Москва, 18 марта, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Советник генпрокурора, экс-депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская поздравила крымчан с десятилетием воссоединения с Россией. Её видеообращение 17 марта опубликовал в соцсети «ВКонтакте» телеканал «Нара ТВ».

Иван Шилов ИА Регнум

«Десять лет тому назад, когда крымчане вышли на референдум, каждый сделал осознанный выбор, принял осознанное решение <…> Это было сделано мирным путём, это было сделано демократическим путём», — сказала Поклонская.

Она добавила, что воссоединение Крыма с Россией стало геополитическим событием, изменившим баланс сил в мире. Поклонская подчеркнула, что крымчане выбрали такой путь, защищая свои жизни, ценности и права.

Как сообщало ИА Регнум, Крым и Севастополь вошли в состав России в 2014 году на основании прошедших 16 марта референдумов. Воссоединение с Москвой поддержали 96,77% жителей республики и 95,6% севастопольцев. Межгосударственный договор о воссоединении подписали 18 марта в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в декабре 2023 в интервью ИА Регнум сообщил, что на полуострове достойно встретят десятилетний юбилей тех событий. Он уточнил, что массовых праздничных мероприятий не будет из-за сложной ситуации, а отмечать дату нужно трудом на благо Родины.

Президент Владимир Путин в обращении к читателям книги «Крым. Страницы истории с древнейших времён до наших дней», опубликованном в феврале 2024 года, подчеркнул, что история полуострова неотделима от истории России. Он назвал судьбоносным выбор крымчан быть с Россией.