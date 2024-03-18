Бухарест, 18 марта, 2024, 16:08 — ИА Регнум. Строительство на побережье Румынии любой военной базы НАТО будет напрямую угрожать безопасности России в Черноморском регионе. При этом речь идёт, вероятнее всего, именно о сухопутной базе. Таким мнением поделился с корреспондентом ИА Регнум военный эксперт Виктор Литовкин, комментируя информацию о том, что неподалёку от румынского порта Констанца начались работы по строительству крупнейшей в Европе базы Североатлантического альянса.

dpa/picture-alliance/ТАСС

В случае с этой новой базой вряд ли речь может идти именно о военно-морском базировании, заметил эксперт. Ведь, согласно Конвенции Монтрё от 1936 года, корабли государств, которые не являются причерноморскими, могут находиться в Чёрном море не больше 21 дня. А общий тоннаж этих судов не может превышать 30 тысяч тонн (с возможностью повышения этого максимума до 45 тысяч тонн при увеличении численности ВМФ черноморских стран).

«Безусловно, НАТО может организовать там порт заправки, лёгкого ремонта кораблей. Но военно-морской базы быть не может», — заверил Литовкин.

Другое дело — сухопутная военная база, отметил собеседник ИА Регнум. Недаром в Румынии находится элитная 101-я воздушно-десантная дивизия армии США «Кричащие орлы», присутствие которой Соединённым Штатам необходимо оформлять юридически. И это — помимо открытой в 2016 году в румынском Девеселу базы американской противоракетной обороны (ПРО) с боеголовками Aegis Ashore, которая заслуживает особого внимания Минобороны России.

«В пусковые стаканы Mk-41 можно помещать не только противоракетные Standard Missile 3, которые предназначены для перехвата ракет средней и меньшей дальности, но и помещать Tomahawk — «Томагавки». То есть крылатые ракеты большой дальности, которые летают на полторы тысячи километров и могут нести ядерные боеголовки», — рассказал эксперт.

Причина такого закрепления Пентагона на румынской земле, по словам Литовкина, очевидна: в Вашингтоне понимают, что в перспективе Россия полностью овладеет участком черноморского побережья, который сегодня контролирует киевский режим. Если события на поле боя будут развиваться так же, как они развиваются сейчас, то не исключено, что это произойдёт уже к концу 2024 года, допустил военный аналитик.

«Американцы, конечно, стремятся твёрдо стать на берегу Чёрного моря. А надеяться на Румынию, Болгарию и Турцию в НАТО американцам не приходится. Румыния и Болгария — достаточно слабые звенья в этой цепи. А Турция ведёт свою игру, часто — не в пользу НАТО. У США не получилось стать в Крыму, к чему они всегда стремились. Не получилось и на территории Украины — там по американским войскам Россия может нанести удар. Поэтому будут размещаться в Румынии», — отметил эксперт.

Кроме того, именно в Румынии ещё в начале 2021 года была размещена база беспилотных летательных аппаратов, включая Reaper, с которой, как указал аналитик, запускаются беспилотники, летающие над нейтральными водами Чёрного моря и наводящими безэкипажные ударные катера Украины на российские военные корабли.

Таким образом, речь идёт о мощном усилении в Румынии присутствия НАТО (по сути — Соединённых Штатов), что представляет явную угрозу для безопасности России в акватории Чёрного моря.

«Президент уже поручил министру обороны, а он, в свою очередь, поручил командованию Черноморского флота усилить работу по снижению этой угрозы. Конечно, нам придётся усиливать своё присутствие в Крыму, брать под контроль районы Николаева, Одессы и так далее. Чтобы быть в полной готовности мешать действиям американцев в нейтральном воздушном пространстве Чёрного моря. У нас есть системы радиоэлектронной борьбы, и, я думаю, эти системы будут усилены настолько, чтобы беспилотники в воздушном пространстве даже над нейтральными водами Чёрного моря не летали», — заявил военный эксперт.

18 марта стало известно, что строительство крупнейшей в Европе базы НАТО началось в Румынии. На ней альянс сможет разместить до 10 тыс. военных вместе с их семьями. Площадь объекта составит около 2,8 тыс. га, периметр — 30 км. Стоимость проекта оценили в 2,5 млрд евро.

Новый объект НАТО в причерноморской коммуне Михай-Когэлничану появится на территории существующей базы, рассчитанной на 3 тыс. военных, что потребует увеличения её площади более чем на 2,3 тыс. га. Предусматривается обустройство взлётно-посадочных полос, оружейных платформ, авиационных ангаров и объектов социальной инфраструктуры для семей военнослужащих.

В марте, как уточняется, уже началось строительство подъездных путей и электросети в южной части будущего военного городка. Впереди — возведение новой взлётно-посадочной полосы параллельно существующей и обустройство инфраструктуры аэропорта.

Первый этап расширения военной базы планируется завершить через пять лет.

В сентябре 2023 года МИД Румынии заявил, что США готовы разместить на территории республики группу истребителей F-16 для «защиты» румынского воздушного пространства. Глава МИД республики Луминица Одобеску переговорила с госсекретарём США Энтони Блинкеном, после чего заявила о важности сохранения бдительности НАТО в Чёрном море.

В свою очередь, в Москве предупредили Бухарест, что Россия будет считать использование военных авиабаз в Румынии (как и в Словакии, и в Польше) для взлёта военных самолётов, переданных Киеву, вступлением в конфликт на Украине.