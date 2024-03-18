Москва, 18 марта, 2024, 15:29 — ИА Регнум. Врач-терапевт и гастроэнтеролог Дарья Утюмова рассказала об особенностях питания в период Великого поста. По её словам, приёмы пищи должны быть сбалансированными, а продукты можно варить, готовить на пару, тушить и запекать в духовке.

Александр Рюмин/ТАСС

В числе самых полезных Утюмова назвала такие продукты, как капуста, морковь, свекла, тыква, лук различных видов, яблоки, груши, гранат и цитрусовые, а также хурма и виноград. Врач отметила, что полезны горох, нут, чечевица, соя, фасоль и гречневая, пшённая, овсяная и кукурузная крупы, киноа и булгур.

Во время поста полезны орехи, кукурузный крахмал, растительное молоко, различные виды которого содержат кальций, витамины В и Е. Специалист предложила дополнить рацион мёдом и подсолнечной халвой, которые дадут организму необходимые антиоксиданты, магний, фосфор, цинк и железо, большое количество витаминов групп В, Е, С, РР, укрепят иммунитет и улучшат работу нервной системы и качество сна.

«Медицинские исследования подтверждают положительное влияние постной пищи на здоровье. Она помогает бороться с закислением организма, способствует снижению веса, профилактирует атеросклероз и эндокринные заболевания, полезна для сердечно-сосудистой системы», — рассказала Утюмова «Известиям».

При этом врач подчеркнула, что пациентам с заболеваниями сердца и кровеносных сосудов важно перед началом поста проконсультироваться с врачом и соблюдать умеренность в приёмах пищи, а беременным и кормящим женщинам и людям с хроническими заболеваниями поститься противопоказано.

По церковной традиции с 11 марта в России началась Сырная седмица, Масленица, последняя неделя перед Великим постом. Отмечать её издревле принято катанием на санках с ледяных гор, кострами и блинами. Для верующих Масленица — своеобразная подготовка к Великому посту, когда Церковь предписывает больше думать о Боге, прощать врагов и проступки близких и отказываться от мясной пищи, оставляя в рационе только масло, рыбу и яйца.

Как сообщало ИА Регнум, 9 февраля врач-эндокринолог Екатерина Янг рассказала, что употребление вечером в пищу полезных углеводов из сезонных корнеплодов способствует хорошему сну и похудению. По словам специалиста, сон важен для здоровья, красоты и долголетия, а одна из причин плохого сна — скачки кортизола в организме, которые влияют в том числе и на вес. Кортизол может повысить уровень глюкозы и привести к дальнейшему росту выработки инсулина.