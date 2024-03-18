Москва, 18 марта, 2024, 16:07 — ИА Регнум. В Москве у Театра сатиры выстроилась очередь желающих проститься с народным артистом России и театральным режиссёром Александром Ширвиндтом. Об этом сообщили «Известия».

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Очередь из желающих посетить траурное мероприятие выстроилась у Концертного зала Чайковского и растянулась до входа на станцию метро «Маяковская».

Церемония прощания с Ширвиндтом началась в Театре сатиры в 13:00. После траурного мероприятия артиста кремируют. Урну с прахом захоронят на Новодевичьем кладбище.

Дату похорон объявят позже. Её определят родственники артиста.

О смерти Ширвиндта сообщил вечером 15 марта художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Ширвиндт родился в Москве в 1934 году. В 1956-м окончил Театральное училище им. Б. В. Щукина и присоединился к труппе Театра имени Ленинского комсомола («Ленком Марка Захарова»). Тогда же он сыграл первую кинороль в фильме «Она вас любит». В 1968-м Ширвиндт перешёл в Московский драматический театр на Малой Бронной.

В марте 1970-го начал работать в Московском академическом театре сатиры, в 2000 году его назначили художественным руководителем. В октябре 2021-го Ширвиндт стал президентом Театра сатиры, на посту художественного руководителя его заменил Газаров.

Фильмография Ширвиндта насчитывает более 60 работ. Актёр известен по ролям в картинах «Трое в лодке, не считая собаки», «Принцесса цирка», «Вокзал для двоих» и других.

Президент России Владимир Путин назвал Ширвиндта выдающимся актером и режиссёром. Он отметил, что артист посвятил себя служению искусству, работал с полнейшей отдачей и демонстрировал открытость и доброжелательность в отношениях с коллегами, учениками и поклонниками.