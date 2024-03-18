Мадрид, 18 марта, 2024, 14:52 — ИА Регнум. Венные стран — участниц НАТО уже находятся на Украине, где осуществляют контроль за поставленным Киеву Западом оружием, а также ведут разведывательные и учебные операции. Об этом 18 марта написала испанская газета El Pais со ссылкой на военные источники.

Иван Шилов ИА Регнум

По утверждению издания, военные из государства — участников альянса якобы напрямую не участвуют в военных действиях на территории Украины.

Отмечается, что газета за последние два года взяла интервью у множества военных источников из Европы и с Украины.

«Они также согласны с тем, что у них (сил НАТО) есть информаторы «на земле», которые могут передавать информацию о ситуации на фронте, определять эффективность поставляемого оружия и возможные проблемы в его использовании, а также выявить возможные случаи коррупции с предоставленной помощью», — говорится в публикации.

Часть из таких неофициальных информаторов — это зарубежные отставные военные, являющиеся наёмниками в рядах украинских войск, сообщило издание.

По данным газеты, американский и украинский источники заявили, что власти США «особенно активно контролируют» поставленную Киеву помощь через миссии, согласованные между посольством и киевскими властями, а также выходя за пределы ведомственных каналов.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта израильская газета The Jerusalem Post написала, что лидеры государств Европы могли в узком кругу обсуждать отправку войск на Украину на фоне грозящего ВСУ поражения в зоне СВО. По информации издания, высказывания президента Франции Эммануэля Макрона на эту тему могли быть преднамеренным вбросом, чтобы узнать реакцию на такую возможность или усилить давление на США для выделения помощи Киеву.

Макрон с конца февраля неоднократно заявлял, что не исключает возможность отправки войск НАТО на Украину на фоне военных провалов ВСУ. По его словам, Париж приложит все усилия для недопущения победы Москвы в конфликте с Киевом.

После заявления президента Франции в Британии, Германии и США заявили, что не собираются отправлять войска на Украину для участия в боевых действиях. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что альянс не планирует посылать военных на Украину.

При этом, по словам министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, отправку западных военных на Украину нельзя считать немыслимой. По его словам, Западу нужно провести «творчески продуманную и асимметричную эскалацию».

Президент России Владимир Путин 18 марта заявил, что российской стороне известно о присутствии на Украине вооружённых солдат НАТО. Он подчеркнул, что эти военные погибают там в большом количестве.