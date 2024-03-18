Москва, 18 марта, 2024, 14:22 — ИА Регнум. Следственный комитет непризнанной Приднестровской Молдавской Республики квалифицировал как диверсию удар по военному вертолёту на аэродроме в Тирасполе и возбудил уголовное дело, сообщила пресс-служба ведомства.

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«Возбуждено уголовное дело по факту подрыва вертолета Ми-8 МТ по ч. 1 ст. 277 Уголовного кодекса ПМР (диверсия)», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, 17 марта при помощи FPV-дрона произошёл подрыв вертолёта Ми-8 на авиационной площадке воинской части. На месте происшествия обнаружили различные металлические и пластиковые части разорвавшегося беспилотника. Для установления взрывчатого вещества, которым был начинен беспилотник, назначили специальную экспертизу.

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Как передавало ИА Регнум, дрон-камикадзе 17 марта атаковал воинскую часть в Приднестровье. В результате произошёл взрыв и начался пожар. Никто не пострадал. В министерстве госбезопасности республики отметили, что полёт дрона зафиксировали со стороны Клеверного моста.

В мае 2022 года в Приднестровье произошла серия терактов, в том числе в здании министерства государственной безопасности в Тирасполе. Отмечалось, что иностранные специалисты готовят в Молдавии боевые группы для совершения терактов и диверсий на военных объектах в Приднестровье.