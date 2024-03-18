Москва, 18 марта, 2024, 14:18 — ИА Регнум. Новую версию наукоёмкого программного комплекса «РН-СИМТЕП» представили уфимские ученые «Роснефти». Он предназначен для моделирования процессов подготовки, транспортировки и первичной переработки нефти и газа. Ожидается, что экономический эффект от внедрения программы к 2030 году превысит миллиард рублей.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Отечественное ПО поможет моделировать переработку углеводородов

Обновленный «РН-СИМТЕП» позволяет проводить расчёты, которые ранее выполнялись с помощью зарубежных программ. Появилась возможность моделирования основных процессов подготовки газа. Продукт планируется к выходу на внешний рынок в этом году.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Программный комплекс «РН-СИМТЕП»

Уникальная линейка собственного программного обеспечения «Роснефти» состоит из 24 программных продуктов.