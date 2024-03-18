Москва, 18 марта, 2024, 14:43 — ИА Регнум. В Москве скончался главный художник московского цирка Юрия Никулина на Цветном бульваре Андрей Щёлоков. Ему было 65 лет. Об этом заявил генеральный директор учреждения Максим Никулин в беседе с журналистами ТАСС.

Михаил Терещенко/ТАСС

«Он был профессионалом, другом цирка, человеком, который любил цирк и посвятил цирку очень много лет», — рассказал Никулин.

Издание MK.RU уточнило, что Щёлоков скончался во время тренировки волейбольной команды в спортзале Российской академии народного хозяйства и госслужбы. Художник внезапно сказал, что у него защемило шею, после чего сел на скамейку и почти сразу же потерял сознание. Прибывшая на место бригада скорой ничем не смогла ему помочь.

Щёлоков окончил постановочный факультет школы-студии МХАТ. Ранее он работал главным художником музея-заповедника «Царицыно». В 1996 году перешёл в цирк под руководством Юрия Никулина.