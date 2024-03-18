Красногоровка, ДНР, 18 марта, 2024, 14:16 — ИА Регнум. Украинская армия на донецком направлении потеряла за сутки 380 военных, а также бронетехнику, включая американскую, сообщил 18 марта на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что российские военные заняли более выгодные рубежи, отразив атаку украинской армии в районе города Красногоровка в ДНР. Они нанесли удары по ВСУ в районах сёл Максимильяновка, Клещеевка и Красное.

«Потери противника составили до 380 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортёр М113 производства США и четыре автомобиля», — заявил Конашенков.

Представитель Минобороны также сообщил, что на купянском направлении ВСУ потеряли за сутки артиллерийскую систему М777 производства США, гаубицу Д-30 и РСЗО «Град». Потери личного состава ВСУ на этом направлении составили 60 военных.

На авдеевском направлении ВС России улучшили позиции на переднем крае. Они отразили семь атак и контратак ВСУ. Украинская армия потеряла за сутки 295 военных, две БМП, три бронемашины, девять автомобилей и гаубицу FH-70 производства Великобритании.