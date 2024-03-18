Москва, 18 марта, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по месту проведения совещания представителей командного состава Службы безопасности Украины и ВСУ, сообщил 18 марта официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников / РИА Новости

«Нанесён удар по месту проведения совещания представителей командного состава СБУ и ВСУ», — заявил генерал-лейтенант.

В Минобороны заявили, что за минувшие сутки российские военные также нанесли удары по живой силе и военной технике ВСУ в 137 районах.

Как передавало 18 марта ИА Регнум, за минувшие сутки подразделения Западной группировки войск ВС России уничтожили на купянском направлении артиллерийскую систему М777 американского производства, гаубицу Д-30 и реактивную систему залпового огня «Град» ВСУ.

В Минобороны также сообщили 18 марта, что российские военные в течение суток заняли более выгодные рубежи на южнодонецком направлении. Конашенков заявил, что российские силы нанесли удары по ВСУ в Сумской и Харьковской областях. По данным оборонного ведомства, суточные потери ВСУ на авдеевском направлении составили 295 военных, на донецком направлении — 380 бойцов.