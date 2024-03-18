Москва, 18 марта, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за сутки нанесли на белгородском направлении удары по позициям украинской армии в Сумской и Харьковской областях. Об этом 18 марта рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Известия/Алексей Рамм

«На белгородском направлении российские подразделения нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 105-й, 120-й бригад теробороны и боевикам украинского террористического формирования РДК (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районах населённых пунктов Поповка, Лукашовка, Великая Писаревка Сумской области и Старица Харьковской области», — сказал он.

Конашенков уточнил, что также российские военные пресекли попытки диверсионно-разведывательных групп ВСУ проникнуть через государственную границу страны со стороны подконтрольной Киеву территории.

В результате украинские войска за сутки лишились на этом направлении до 150 бойцов, двух танков, трёх автомобилей и боевой машины реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства, добавил военный.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 18 марта в Минобороны рассказали о десяти сбитых снарядах реактивной системы залпового огня Vampire ВСУ над Белгородской областью. Снаряды сбили дежурные средства противовоздушной обороны.

Позднее в этот же день мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил о пострадавшем в результате утреннего обстрела со стороны ВСУ мирном жителе города. По его словам, пострадавшего доставили в медучреждение для оказания помощи.

Губернатор Вячеслав Гладков 18 марта сообщил о двух пострадавших мирных жителях в результате воздушной атаки Белгорода и Белгородского района со стороны украинских войск. Он уточнил, что обоим пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин с учётом атак ВСУ на Белгородскую область не исключил создание санитарной зоны на прилегающих к ней территориях. Глава государства подчеркнул, что Россия вынуждена будет это сделать, когда посчитает такие действия целесообразными.