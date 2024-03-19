Первые компании из реестра МТК получили кредиты на ₽2 млрд
Москва, 19 марта, 2024, 10:30 — ИА Регнум. Первые восемь компаний, имеющие статус малых технологических компаний (МТК), получили в МСП Банке льготные кредиты по ставке 3% годовых. Общий объем заключенных с начала 2024 года кредитных договоров составил около 2 млрд рублей. Об этом сообщил генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич.
«Сейчас государство уделяет особое внимание развитию технологий. Это не только IT-сектор, но и наука, медицина, производственные компании», — отметил Александр Исаевич. «Специально для развития потенциала таких предприятий реализуется стратегическая инициатива «Взлет — от стартапа до IPO». Являющийся оператором программы МСП Банк кредитует высокотехнологичный бизнес по ставке 3% годовых. Решение масштабировать программу за счет увеличения суммы кредита для МТК и распространения льгот на сегмент МСП+ востребовано бизнесом», — добавил он. По словам генерального директора Корпорации МСП, это также поможет ускорению процесса импортозамещения в важнейших сферах и в целом позитивно скажется на уровне технологического суверенитета России.
В соответствии с изменениями, подготовленными совместно Минэкономразвития РФ и Корпорацией МСП, МТК теперь могут получать кредиты до 1 млрд рублей в МСП Банке под 3% годовых по упрощенной процедуре. Потенциальным заемщикам не нужно проходить экспертизу и предоставлять документы для подтверждения инновационности — процесс полностью автоматизирован в рамках подачи заявки через Цифровую платформу МСП.РФ.
Среди первых компаний в статусе МТК, получивших кредит на новых условиях, — разработчик инженерных решений для аэродромных объектов, столичная компания «ИВК АИР Групп». Кредит в размере 300 млн рублей будет направлен на пополнение оборотных средств.
Компания «ЦМИ МГУ» (Москва) планирует направить привлеченное финансирование в размере 470 млн на исследования морских шельфов: закупку оборудования, аренду судов и прочее.
Предприятие «Сибгеопроект» из Тюменской области, специализирующееся на разработке под ключ геоинформационных систем и геолого-промысловых работах. Оно планирует использовать льготный кредит на 400 млн рублей на развитие материально технической базы и выполнение новых контрактов с крупнейшими заказчиками нефтегазового сектора России.
Также в числе первых МТК, получивших кредит под 3%, — компания «НПП «Технология» из Челябинской области (сумма составила 300 млн рублей). Она занимается производством и поставками модификаторов для чугуна и стали и оборудованием для этих процессов.
Ряд компаний получили статус МТК уже в процессе рассмотрения заявок на льготное финансирование. Среди них производитель осветительного оборудования из Томской области «Физтех-Энерго». Он планирует на льготные кредитные средства в размере 30 млн рублей увеличить закупку комплектующих для наращивания темпов производства и провести ремонт помещений предприятия.
Компания «Системы бесперебойного питания» из Свердловской области планирует направить 100 млн рублей на закупку комплектующих и материалов для производства, НИОКР, инжиниринг и разработку конструкторской документации.
МСП Банк участвует в реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Его инициировал президент Владимир Путин, реализацию курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.