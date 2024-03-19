Москва, 19 марта, 2024, 10:30 — ИА Регнум. Первые восемь компаний, имеющие статус малых технологических компаний (МТК), получили в МСП Банке льготные кредиты по ставке 3% годовых. Общий объем заключенных с начала 2024 года кредитных договоров составил около 2 млрд рублей. Об этом сообщил генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич.

Иван Шилов ИА Регнум Кредит

«Сейчас государство уделяет особое внимание развитию технологий. Это не только IT-сектор, но и наука, медицина, производственные компании», — отметил Александр Исаевич. «Специально для развития потенциала таких предприятий реализуется стратегическая инициатива «Взлет — от стартапа до IPO». Являющийся оператором программы МСП Банк кредитует высокотехнологичный бизнес по ставке 3% годовых. Решение масштабировать программу за счет увеличения суммы кредита для МТК и распространения льгот на сегмент МСП+ востребовано бизнесом», — добавил он. По словам генерального директора Корпорации МСП, это также поможет ускорению процесса импортозамещения в важнейших сферах и в целом позитивно скажется на уровне технологического суверенитета России.

В соответствии с изменениями, подготовленными совместно Минэкономразвития РФ и Корпорацией МСП, МТК теперь могут получать кредиты до 1 млрд рублей в МСП Банке под 3% годовых по упрощенной процедуре. Потенциальным заемщикам не нужно проходить экспертизу и предоставлять документы для подтверждения инновационности — процесс полностью автоматизирован в рамках подачи заявки через Цифровую платформу МСП.РФ.

Среди первых компаний в статусе МТК, получивших кредит на новых условиях, — разработчик инженерных решений для аэродромных объектов, столичная компания «ИВК АИР Групп». Кредит в размере 300 млн рублей будет направлен на пополнение оборотных средств.

Компания «ЦМИ МГУ» (Москва) планирует направить привлеченное финансирование в размере 470 млн на исследования морских шельфов: закупку оборудования, аренду судов и прочее.

Предприятие «Сибгеопроект» из Тюменской области, специализирующееся на разработке под ключ геоинформационных систем и геолого-промысловых работах. Оно планирует использовать льготный кредит на 400 млн рублей на развитие материально технической базы и выполнение новых контрактов с крупнейшими заказчиками нефтегазового сектора России.

Также в числе первых МТК, получивших кредит под 3%, — компания «НПП «Технология» из Челябинской области (сумма составила 300 млн рублей). Она занимается производством и поставками модификаторов для чугуна и стали и оборудованием для этих процессов.

Ряд компаний получили статус МТК уже в процессе рассмотрения заявок на льготное финансирование. Среди них производитель осветительного оборудования из Томской области «Физтех-Энерго». Он планирует на льготные кредитные средства в размере 30 млн рублей увеличить закупку комплектующих для наращивания темпов производства и провести ремонт помещений предприятия.

Компания «Системы бесперебойного питания» из Свердловской области планирует направить 100 млн рублей на закупку комплектующих и материалов для производства, НИОКР, инжиниринг и разработку конструкторской документации.

МСП Банк участвует в реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Его инициировал президент Владимир Путин, реализацию курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.