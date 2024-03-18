Лондон, 18 марта, 2024, 14:01 — ИА Регнум. В Великобритании водитель экскаватора откопал древнеримскую скульптуру возрастом 1800 лет при строительстве парковки.

Burghley House

Стоянку строили неподалёку от Стамфорда. Водитель экскаватора Грег Кроули, находившийся на строительной площадке, заметил в земле кусок мрамора. Сначала он принял его за камень, но вскоре разглядел человеческие черты. Оказалось, что мраморная голова — часть древнеримского бюста, остатки которого нашлись вблизи от места строительства через две недели. Специалисты датировали изваяние I–II веками нашей эры.

Стройка шла рядом с особняком герцогов Эксетер, поэтому предполагается, что бюст мог привезти девятый граф Эксетер, несколько раз бывавший в Италии и привозивший оттуда различные артефакты. Однако в любом случае остаётся загадкой, почему бюст оказался расколот и закопан. Об этом сообщил портал Yahoo.

Как сообщало ИА Регнум, 16 сентября на юге Перу обнаружили семь гробниц возрастом около 900 лет. В них учёные нашли человеческие останки, предметы из керамики и изделия из золота. Специалисты предположили, что захоронения носили религиозный характер.