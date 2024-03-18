Москва, 18 марта, 2024, 13:52 — ИА Регнум. В Госдуму внесли на денонсацию соглашение с Украиной об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров. Соответствующий законопроект разместили в электронной базе нижней палаты парламента.

Известия/ Кристина Кормилицына

«Денонсировать соглашение между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Украины об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров, подписанное 27 февраля 1998 года», — говорится в документе.

В пояснительной записке говорится, что соглашение предусматривало создание российского центра науки и культуры в Киеве, который открыли в 2007 году. После 2014 года он функционировал в крайне сложных условиях, на него нападали члены националистических группировок. Из-за введения Киевом санкций против Россотрудничества в 2021 году центр был вынужден полностью свернуть работу.

Помимо этого, в пояснительной записке отмечается, что соглашение заключили на пять лет и автоматически продлевали на пятилетние периоды, пока одна из сторон не уведомит письменно другую сторону не менее чем за шесть месяцев до истечения соответствующего периода о намерении прекратить его действие. Текущий пятилетний период начался в апреле 2022 года и закончится 14 апреля 2027 года.

Соглашение между правительствами России и Украины об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров подписали в Москве 27 февраля 1998 года. Оно вступило в силу 17 апреля 2012 года после ратификации Россией. Украина ратифицировала соглашение в 1999 году.

Как сообщало ИА Регнум, летом 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения с Украиной об использовании Азовского моря и Керченского пролива. Законопроект о денонсации соглашения Путин внёс в Госдуму 24 мая. В пояснительной записке сообщалось, что после вхождения в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей берега Азовского моря и Керченского пролива принадлежат исключительно России, а Украина утратила в их отношении статус прибрежного государства.