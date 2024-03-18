Москва, 18 марта, 2024, 13:48 — ИА Регнум. Кандидат-самовыдвиженец Владимир Путин лидирует на выборах президента России, набрав 87,3% голосов по итогам обработки 99,83% протоколов УИК. Такие данные 18 марта опубликовали на сайте Центризбиркома.

Иван Шилов ИА Регнум

На втором месте идёт Николай Харитонов (КПРФ), набравший 4,31% голосов. За ним следует Владислав Даванков («Новые люди») 3,83% голосов, замыкает четвёрку Леонид Слуцкий (ЛДПР) с 3,21% голосов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 18 марта глава ЦИК Элла Памфилова назвала рекордной в новейшей истории России явку на выборах президента, составившей 77,44%. По её словам, в голосовании, по данным на 10:00 мск, приняли участие в общей сложности 87 113 127 избирателей.

Процедура голосования на выборах президента России впервые проходила в течение трёх дней — с 15 по 17 марта. Также она впервые прошла с использованием дистанционного электронного голосования.

На пост президент России баллотировались четыре зарегистрированные ЦИК кандидата: Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и самовыдвиженец Владимир Путин. По словам Памфиловой, в ходе выборов не выявили жалоб и нарушений, требующих разбора комиссии.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 18 марта назвал уникальным для главы государства результат, полученный действующим президентом на выборах. По его словам, это абсолютная победа Путина как кандидата.