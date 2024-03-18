Москва, 18 марта, 2024, 15:24 — ИА Регнум. Крым и Севастополь — навсегда с Россией, и торжественное шествие по случаю десятой годовщины воссоединения с большой Родиной наглядно это показало. Жители полуострова, вернувшегося в 2014 году в «родную гавань», не сомневаются в правильности своего выбора, что ярко подчеркнула праздничная атмосфера на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, где прошло памятное шествие. Символично также, что именно 18 марта должны быть объявлены предварительные результаты выборов главы государства. Такими оценками поделились принявшие участие в праздничном шествии «Крым — Севастополь — Россия навсегда» 18 марта представители органов власти Крыма и Севастополя.

Фотохост-агентство РИА Новости/Алексей Майшев

«Десятилетие «Русской весны» — важнейшее событие для Крыма, Севастополя и каждой семьи нашего региона! В 2014 году мы знали, что делаем правильный выбор, а сегодня в очередной раз в этом убедились! С нас началось грандиозное «собирание земель русских», и достижения Крыма — ориентир и лучшее подтверждение правильности выбранного пути», — заявил министр экономического развития Республики Крым Дмитрий Шеряко.

В свою очередь, начальник Управления молодежной политики города Севастополя Марина Слонченко подчеркнула: «Для меня большая честь принять участие в этом праздничном шествии, открыть празднование дня десятилетия воссоединения Севастополя с Россией на грандиозной выставке «Россия». Здесь собрались все поколения, мы вместе сплотились, как тогда, в 2014 году. Эта поддержка от всей страны ощущается до сих пор. Сегодняшний день безмерно важен для нас — десять лет назад мы вернулись домой. Севастополь с Россией навсегда».

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Руководитель регионального исполкома Общероссийского Народного фронта в Севастополе Лариса Мельник заметила, что участие в таком мероприятии, как выставка-форум «Россия», а также открытие шествием десятилетней годовщины воссоединения с Россией создают чувство единства.

«Севастополь — родина «Русской весны». Очень символично, что именно в день нашего воссоединения с Родиной объявляются предварительные результаты выборов президента России. Это, безусловно, историческое событие, которое невозможно переоценить. Быть в этот день на самой масштабной выставке всей страны почётно, а шествие, которым мы открываем десятилетнюю годовщину здесь, на выставке «Россия», — заряд хорошего настроения на год вперёд, это чувство плеча, чувство, что мы — вместе!» — заявила Мельник.

Начальник отдела организации массовых мероприятий Автономной некоммерческой организации «Дом Молодежи» Республики Крым Александра Федяй отметила, что воссоединение Крыма и Севастополя с Россией имеет особое значение для всего мира.

Фотохост-агентство РИА Новости/ Владимир Астапкович

«Десять лет назад, независимо от возраста, национальности и вероисповедания, крымчане сделали свой выбор. За своё будущее, за Россию! Мы уверены, что Крымская весна — знаковое событие не только для нашей республики и России, но и для всего мира в целом. Референдум 18 марта занимает особое место в наших сердцах», — поделилась Федяй.

Праздничное шествие «Крым — Севастополь — Россия навсегда» состоялось 18 марта на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. В мероприятии, приуроченном к 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, приняли участие представители всех регионов страны, включая представителей органов власти Республики Крым и Севастополя, сотрудники АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия», десятки волонтёров, члены Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» и многочисленные гости выставки.

Шествие возглавил духовой оркестр, который исполнил музыкальные композиции в честь «Русской весны». Участники, скандируя лозунг «Крым — Севастополь — Россия — навсегда», прошли от главной арки к павильону № 75, где гиды программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» развернули пятнадцатиметровые флаги России, Крыма и Севастополя.

Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставку уже посетило более 8 млн человек. Международная выставка-форум «Россия» проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.