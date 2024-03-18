Москва, 18 марта, 2024, 13:34 — ИА Регнум. На фоне попыток воспрепятствовать волеизъявлению граждан и испортить бюллетени на выборах необходимо проанализировать подобные действия и подумать об усилении ответственности за такие нарушения. Об этом 18 марта заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Елена Афонина/ТАСС

«Что касается изменений в законодательство, надо более внимательно провести анализ прошедших выборов и МИД, и другими структурами, и парламентом», ― сказала Матвиенко.

При этом спикер Совфеда назвала избирательную систему совершенной и подчеркнула, что пока не видит необходимости в каких-то серьёзных изменениях.

По её мнению, отдельные акции людей, которые пытались воспрепятствовать голосованию, были незначительны, но повысить ответственность и усилить наказание для граждан за такие поступки нужно.

«Они должны отвечать за такие действия. В этой части нужно подумать. Не торопиться, осмысленно, спокойно проанализировав, профессионально сделать соответствующие выводы», ― добавила Матвиенко.

Как сообщало ИА Регнум, всего в полицию поступило 1,4 тыс. заявлений о правонарушениях на выборах президента РФ. Возбудили 61 уголовное дело по нарушениям, связанными с выборами, из них 23 — за заведомо ложные сообщения о совершении терактов.

Также МВД по всей стране зафиксировало 52 факта проноса красящих веществ на избирательные участки, правоохранители возбудили 33 уголовных дела.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова проинформировала, что на 29 участках в 20 регионах страны зафиксировали инциденты с порчей бюллетеней. Некоторые из задержанных признались в совершении нарушений и сообщили, что стали жертвой шантажа или мошенничества. По их словам, за противоправные действиям им обещали заплатить.

Бутырский суд Москвы 16 марта заключил под стражу девушку, которая, находясь на одном из избирательных участков в Москве, вылила красящее вещество в урну для бюллетеней.

Как заявил замглавы МВД Александр Горовой, практически все попытки испортить избирательные урны на участках при голосовании на выборах президента России проводили с выходом в прямой эфир на Украину по указаниям из украинских кол-центров.

Памфилова назвала «подонками» людей, заливающих избирательные урны. Она отметила, что нарушителям грозит реальное лишение свободы. При этом она подчеркнула, что попытки порчи бюллетеней на избирательных участках вызвали бурю возмущения у людей, многие с ещё большим желанием пошли голосовать.