Вашингтон, 18 марта, 2024, 13:59 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля Пётр Ян сообщил о госпитализации из-за травмы ноги. Об этом он рассказал в видеообращении в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

ТАСС/URA.RU/Вова Жабриков Боец MMA Петр Ян

В ролике Ян поприветствовал подписчиков. Он сообщил, что находится в больнице и ему предстоит операция. В финале спортсмен попросил его «не терять».

Ранее Ян рассказал, что вышел на бой против китайца Сун Ядуна на турнире UFC 299 с травмой ноги. По его словам, он на протяжении месяца до поединка не участвовал в спаррингах и не боролся. Об этом Ян рассказал в беседе с изданием «Чемпионат. сом».

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Бой, который завершился победой российского бойца, прошёл 10 марта в Майами. Соперники провели в октагоне три раунда. По решению судей победу единогласно отдали Яну.

Спортсмен является бывшим чемпионом UFC в легчайшем дивизионе. На его счету 17 побед в 22 поединках.

Как передавало ИА Регнум, 11 марта 2023 года Ян проиграл грузинскому бойцу Мерабу Двалишвили на турнире UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе. По итогам всех пяти заявленных раундов судьи единогласным решением отдали победу спортсмену из Грузии.

Представитель UFC 12 декабря заявил, что организация пока не планирует увольнять Петра Яна. Он назвал российского спортсмена ярким и медийным.