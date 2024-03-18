Москва, 18 марта, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин, говоря о необходимости создать санитарную зону на Украине, имел в виду, что российские регионы нужно защитить от обстрелов со стороны ВСУ, заявил 18 марта журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Президент имеет в виду, что на фоне атак дронами, на фоне артиллерийских обстрелов нашей территории, населённых пунктов на нашей территории, прежде всего социальных объектов, жилых домов, будут приняты меры, чтобы эти территории обезопасить», — ответил Песков на просьбу прокомментировать слова российского лидера.

Официальный представитель Кремля уточнил, что для защиты российских территорий необходимо создать коридор, чтобы отодвинуть любые средства, которые есть у ВСУ, за пределы их радиуса действия.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в беседе с журналистами в ночь на 18 марта отметил, что не раз поднимал вопрос о необходимости создать санитарную зону на Украине для того, чтобы обезопасить российские регионы от ударов ВСУ. Он подчеркнул, что эта буферная территория должна быть сложно преодолимой для вооружений ВСУ.

Глава ДНР Денис Пушилин, комментируя заявление российского лидера, пояснил, что пределы санитарной зоны на Украине будут зависеть от того, насколько дальнобойным будет вооружение у ВСУ. По его мнению, её граница должна проходить как минимум по территории Днепропетровской области.