Вашингтон, 18 марта, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Командование украинской армии отправило в район Работина в Запорожской области недоснащённую бригаду, что может свидетельствовать о том, что нехватка живой силы у Киева может исчисляться десятками таких подразделений. Об этом 17 марта написал американский журнал Forbes.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Нехватка живой силы на Украине, скорее всего, исчисляется десятками бригад», — говорится в публикации.

По словам автора статьи, у ВСУ нет достаточного количества новых подразделений для ротации войск. Как пример издание привело случай отправки к Работину не оснащённого тяжёлой техникой подразделения в качестве подкрепления.

Отмечается, что около населённого пункта находятся 65-я и 82-я бригады ВСУ, а 47-ю отправили в район Авдеевки. При этом недавно к Работину, по информации Forbes, отправили сформированную в июне 2023 года 141-ю бригаду ВСУ, у которой нет новых танков и, вероятно, не хватает вспомогательных сил.

Такая нехватка тяжелой техники у этой бригады может говорить о том, что после провала контрнаступления Киеву сложно одинаково оснастить ею все подразделения, уточнили авторы материала.

«Это только одна бригада в вооружённых силах, у которых их должна быть сотня», — добавляется в статье.

Как сообщало ИА Регнум, 17 марта экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что Киеву не хватает не только оружия и боеприпасов, но и живой силы в рядах ВСУ. В связи с этим он призвал киевские власти расширить мобилизацию.

Командиры подразделений ВСУ 8 февраля рассказали о дефиците личного состава, который может привести к обрушению фронта в любой момент. По их словам, на фоне этого Вооружённые силы России вернули наступательную инициативу в зоне военных действий и наращивают интенсивность атак.