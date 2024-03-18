Киев, 18 марта, 2024, 12:32 — ИА Регнум. Киевский режим может предложить западным странам разметить их ядерное оружие на Украине, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос 18 марта на телеканале «Прямой».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Наши политики могли бы выйти на уровень общения с нашими американскими или британскими коллегами и сказать: а давайте дадим разрешение на размещение носителей ядерного оружия и ядерных боеприпасов на территории Украины», — заявил он.

Кривонос привёл в качестве примера размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии. По мнению отставного генерала, Киев может обратиться с аналогичным предложением к Парижу или Лондону.

Как сообщало ИА Регнум, в Киеве и ранее призывали к размещению ядерного оружия в стране. В феврале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что это необходимо для выживания Украины.

Кроме того, замминистра обороны Украины генерал Иван Гаврилюк в январе заявил, что России нужно отказаться от ядерного оружия. По его мнению, этого нужно добиваться в ходе переговоров западных стран с Москвой.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал «космическим идиотизмом» заявление Гаврилюка и рекомендовал тому обратить внимание на то, что ВСУ наносят удары по мирным жителям в России. Сенатор отметил, что это является террором.