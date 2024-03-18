Москва, 18 марта, 2024, 12:27 — ИА Регнум. В Москве завершился заключительный розыгрыш акции #ВыбираемВместе2024 программы «Миллион призов». Его участниками стали москвичи, голосовавшие на выборах президента России с помощью дистанционного электронного голосования с 20:01 16 марта до 20:00 17 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

В третьем розыгрыше победителями стали более 350 тысяч человек. Они стали обладателями от одной до пяти тысяч баллов, каждый из которых равен одному рублю. Выигранную сумму можно потратить у организаций-партнеров: в ресторанах и кафе, в магазинах, музеях и театрах, перевести на благотворительность и другое.

Также гарантированные призы получат избиратели, впервые проголосовавший в онлайн-формате, а также москвичи старше 60 лет. Им достанется по тысяче баллов. 500 баллов достанется каждому участнику до 25 лет.

Помимо этого, специальные розыгрыши провели для семейных пар и родителей с детьми. Если оба супруга выбрали голосование онлайн, они смогут претендовать на приз — от 15 до 100 тысяч баллов. А родители и опекуны несовершеннолетних детей смогут получить семейный билет в парк развлечений.

Ранее стало известно, что победителями второго розыгрыша акции стали более 629 тысяч человек. За первые два дня победу одержали более 2,2 млн человек.