Мелитополь, 18 марта, 2024, 12:06 — ИА Регнум. Гражданку Украины, проживавшую на территории Запорожской области и передававшую конфиденциальную информацию украинской стороне, выдворили на родину. Об этом 18 марта сообщило агентство новостей «Запорожское».

Иван Шилов ИА Регнум

Спецслужбы и сотрудники полиции раскрыли преступную деятельность жительницы Энергодара в результате оперативно-разыскных мероприятий. По данным регионального управления ФСБ, она с помощью интернет-мессенджера пыталась передать украинской стороне конфиденциальные сведения, касающиеся деятельности правоохранительных органов.

В ведомстве добавили, что украинка не успела нанести ущерб безопасности России. За совершённые действия её выдворили за пределы страны и запретили ей въезд на 30 лет.

Как сообщало ИА Регнум, 12 марта сотрудники ФСБ задержали жителя Мариуполя по подозрению в шпионаже в пользу Украины. По данным ведомства, мужчина передавал украинской спецслужбе информацию о местах расположения подразделений Росгвардии. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о шпионаже.

Под уголовное преследование 14 марта попала жительница Мариуполя. Её задержали по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Женщина собирала информацию о местах расположения подразделений Минобороны в ДНР и рядом с Мариуполем. Сведения она передавала украинским спецслужбам в социальных сетях.

В тот же день сотрудники ФСБ задержали в Запорожской области украинских диверсантов. Они предоставляли сведения о местоположениях российских военных для нанесения ракетно-артиллерийских ударов. По местам жительства задержанных силовики обнаружили и изъяли документы, свидетельствующие об осуществлении ими противоправной деятельности. В отношении украинцев возбудили уголовное дело по статье о диверсии. Им грозит пожизненное лишение свободы.