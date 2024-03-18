Пекин, 18 марта, 2024, 11:44 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в ходе брифинга передал поздравления от Китайской Народной Республики Владимиру Путину с победой на выборах президента России.

Антон Денисов/РИА Новости

«Китай в связи с этим выражает свои поздравления», — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать победу Путина на президентских выборах.

Дипломат отметил, что Россия и Китай — это крупнейшие соседи и партнёры по всестороннему стратегическому сотрудничеству.

Власти Китая убеждены, что российско-китайские отношения будут продолжать развиваться под руководством президента Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 18 марта президент Ирана Ибрагим Раиси поздравил Путина с уверенной победой на президентских выборах. Иранский лидер также выразил удовлетворение отношениями между Россией и Ираном и высказался за их дальнейшее расширение.

Ранее в этот же день лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил Путина с переизбранием на выборах президента России. Уточнялось, что поздравительную телеграмму Ким Чен Ына передаст в Министерство иностранных дел России посол Северной Кореи в Москве Син Хон Чхоль.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 18 марта поздравил Путина с уверенной победой на выборах президента России. Он назвал результаты голосования ещё одним ярким подтверждением высокого политического авторитета Путина и широкой поддержки российским обществом его государственного курса.

Голосование на выборах президента России проходило с 15 по 17 марта. На этот пост претендовали четыре зарегистрированные ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди») и самовыдвиженец Путин. После обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов — 4,3%, Даванков — 3,83%, Слуцкий — 3,21%.