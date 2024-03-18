Москва, 18 марта, 2024, 11:25 — ИА Регнум. Выборы президента России в 2024 году показали, что российский народ един, заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Александр Пирагис/РИА Новости

Она отметила рекордный уровень явки на выборах в этом году — 77,44%. Это самый высокий показатель в истории современной России. Проголосовали на выборах 87 113 127 россиян, из них около 2 млн 600 тыс. досрочно. По словам Памфиловой, такой высокий показатель явки обеспечен трёхдневным голосованием, возможностью проголосовать в системе «Мобильный избиратель» и информированием граждан о выборах.

Кроме того, сыграло свою роль и внешнеполитическое давление на Россию со стороны Запада. Также одним из отличий этих выборов от всех предыдущих стало неимоверное количество кибератак: в 150 раз больше DDOS-атак зафиксировали в этом году. Как подчеркнула Памфилова, Запад навязывает миф, что выборы в России «несвободные», но в РФ убеждены, что страна свободна.

«Какой миф много лет навязывается (западными странами) — что выборы несвободные, что все чуть ли не под палкой, а сейчас чуть ли не под дулом автомата идут на выборы. То есть подневольники все такие. Ну это настолько, скажем, должно быть примитивное пещерное мышление — не знать наш многонациональный народ. А мы убеждены, что у нас страна свободная, со свободой воли. И народ, тем более сейчас, высокообразованный — у нас высокий уровень образования — не терпит ни как внутреннего давления на него, так и внешнего», — сказала Памфилова во время подведения предварительных итогов выборов президента РФ в ЦИК.

Председатель ЦИК также подчеркнула, что в России никому ничего не хотели доказывать, а сами себе показали, что россияне самостоятельный народ, который делает всё для развития страны.

Она также поблагодарила международных наблюдателей, которые приехали на выборы.

Голосование на президентских выборах длилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированные ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди») и самовыдвиженец Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов — 4,3%, Даванков — 3,83%, Слуцкий — 3,21%.

Официальное заседание Центризбиркома об итогах выборов президента России состоится в четверг.