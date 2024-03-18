Тегеран, 18 марта, 2024, 11:17 — ИА Регнум. Президент Ирана Ибрагим Раиси поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России. Об этом 18 марта сообщило посольство Ирана в РФ.

Гавриил Григоров/POOL/ТАСС

Отмечается, что Раиси направил Путину послание и искренне поздравил его с решительной победой и переизбранием на пост президента Российской Федерации.

«В этом послании аятолла доктор Сейед Ибрагим Раиси, выразив удовлетворение растущей тенденцией отношений между двумя странами, подчеркнул дальнейшее расширение отношений между двумя странами», — сообщили в посольстве.

Как сообщало ИА Регнум, 15–17 марта в России прошло голосование на президентских выборах. По итогом обработки 99,9% голосов, за Путина отдали голоса 87,29% избирателей. За него проголосовали 75 932 111 граждан России. Этот показатель рекордный для президентских выборов в России, отметили в ЦИК.

Как сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, на состоявшихся 15–17 марта президентских выборах была рекордно высокая явка — 77,4%. Она назвала этот показатель беспрецедентным.

Утром 18 марта Путина поздравил с победой на выборах лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Также поздравление президенту России направил председатель КНР Си Цзиньпин.